Il Gran Premio del Qatar lascia ai posteri una certezza: tanto Lewis Hamilton quanto Max Verstappen renderanno la vita estremamente dura all'avversario sin quando ne avranno la possibilità. Hamilton ha dominato la scena andando a conquistare una vittoria netta, mentre Verstappen - penalizzato - chiude in seconda posizione cercando di limitare quanto più possibile i danni.

Tra i due litiganti spunta il "vecchietto" Fernando Alonso, in palla per tutto il fine settimana qatariota. Lo spagnolo torna sul podio in F1 sul quale mancava dal GP di Ungheria del 2014, quando era ancora pilota Ferrari.