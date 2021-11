Altalena di emozioni nel fine settimana del Gran Premio di San Paolo di Formula 1. La domenica sera, Lewis Hamilton coglie un successo che fino a 24 ore prima sembrava una chimera. La forza dell'inglese, unita ad una W12 competitiva, gli ha permesso di rimontare dall'ultima posizione sulla griglia del sabato sino al gradino più alto del podio, regalando agli annali un'impresa storica nella terra del suo idolo d'infanzia, Ayrton Senna.

Di rimando, la Red Bull con Max Verstappen man ca un primo colpo da KO nella lotta al titolo iridato. L'olandese lascia Interlagos direzione Losail con il vantaggio in classifica sceso a 14 lunghezze e con tre gare da disputare ancora. Andiamo ad analizzare nel dettaglio quanto successo in Brasile in questo nostro report.