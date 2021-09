Report F1: l'allarme motori ora scuote la Mercedes

Bittersweet. Situazione che si può definire dolceamara per Lewis Hamilton: se è vero che l'inglese è il primo pilota della storia a toccare le 100 vittorie in carriera in Formula 1, è altrettanto vero che adesso il campione del mondo in carica deve iniziare a fare i conti con le risorse a disposizione.

L'affidabilità, fino ad Abu Dhabi, giocherà un ruolo determinante: Max Verstappen ha smarcato la quarta power unit nella maniera migliore possibile, conquistando un insperato secondo posto sotto la bandiera a scacchi dopo essere partito dall'ultima posizione in griglia. Anche Hamilton, quando e se sarà chiamato a fare questa scelta, dovrà necessariamente conquistare un risultato all'altezza.

A Bottas, infatti, non è stata cambiata la power unit per motivi tattici, ma per motivi puramente di necessità: la quarta unità montata a Monza ha dato importanti problemi, costringendo i tecnici ad installare il quinto motopropulsore completo.

E di gare alla fine ne mancano sempre sette...