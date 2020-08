Renault: telaio nuovo per Ricciardo, violato il coprifuoco

Daniel Ricciardo avrà un nuovo telaio a partire dalla terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dopo che gli uomini della squadra di Enstone hanno trovato una crepa sulla scocca della sua R.S.20 al termine delle prove libere di ieri.

Per allestire la nuova monoposto, la Renault è stata costretta quindi a violare il coprifuoco imposto dalla FIA, ma il pilota australiano sarà regolarmente in pista nella terza sessione di prove libere di questa mattina, come confermato da un breve messaggio postato dalla squadra sui social network.

Trattandosi della prima violazione del coprifuoco, che impone alle squadre di sospendere il lavoro dalla mezzanotte fino alle sei del mattino, per il momento non scatterà nessuna sanzione e la Renault ne avrà a disposizione un'altra da sfruttare nel corso della stagione 2020.