Renault: sostituito il cambio sulla macchina di Ricciardo

Il team Renault ha finito il suo check-up alla R.S.20 di Daniel Ricciardo dopo l'incidente avvenuto nelle Libere 2 del GP di Stiria di ieri pomeriggio.

Il pilota australiano ha perso il controllo della sua monoposto all'ingresso della Curva 9. Il posteriore della R.S.20 è scivolato via e Ricciardo si è trovato passeggero, finendo contro le barriere all'esterno della curva.

Nell'impatto sulla R.S.20 numero 3 si è rotta la sospensione posteriore sinistra e anche l'ala posteriore. Dopo un attento controllo della squadra si è potuto notare come telaio e motore non abbiano subito alcun danno.

Ciò che invece è stato sostituito è il cambio, quello sì danneggiato nell'incidente. Questa sostituzione non farà prendere penalità a Ricciardo.

"Dopo un'accurata ispezione della macchina, abbiamo potuto vedere come come motore e telaio sembrino a posto", ha detto Cyril Abiteboul a Motorsport.com. "Prima di tutto Daniel sta bene ed è la cosa importante. Forse è un po' traumatizzato, ma sta bene. Ha un piccolo livido a una gamba".

"Per quanto riguarda l'accaduto, penso che Daniel stesse spingendo per cercare di ottenre una prestazione migliore. Sapevamo che le Libere 2 potessero essere decisive per la griglia di partenza di domenica, ma anche l'ultimo turno su asfalto asciutto".

"Avevamo un assetto rivolto verso il sovrasterzo. E infatti questo si è verificato in Curva 9. Penso comunque che la nostra monoposto possa andare abbastanza bene anche sul bagnato. Alla R.S.20 manca un po' di prestazione, in particolare su piste dove ci sono curve molto veloci".

"La pioggia andrebbe a diminuire le velocità e questo dovrebbe rendere meno evidenti le nostre carenze che abbiamo ancora sulla nostra monoposto", ha concluso Abiteboul.