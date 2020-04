Renault riduce le attività del personale in Francia e Inghilterra

Anche la Renault si è adeguata alle misure per contenere i costi in tempi di Coronavirus, che ha fatto saltare l'inizio della stagione 2020 di Formula 1.

Nelle sedi di Viry-Châtillon ed Enstone si è scelto di chiudere fino al 3 maggio, anche stando alle ultime direttive FIA che impongono il prolungamento dello stop a tutti i team.

In aggiunta a questo, in Francia Renault Sport Racing ha comunicato che viene adottato provvisoriamente il lavoro part-time dal 6 aprile per le successive 12 settimane, che possono variare a seconda dell'evoluzione della situazione, preso in accordo per salvaguardare la posizione di tutti gli addetti ai lavori. Per quanto riguarda i reparti che operano in Formula E e Corse Clienti, si ricomincerà a seconda delle necessità.

Ad Enstone, invece, ci si è adeguati alle direttive del governo britannico, utilizzando retrovattivamente (dal 1° aprile) il periodo di pausa lavorativa fino al 31 maggio per tutti i dipendenti, con garanzia dell'80% del salario per ogni dipendente e membro dello staff.

"Le difficili condizioni umane e sanitarie che stiamo vivendo e il rigoroso blocco in Francia e Inghilterra, così come nella maggior parte dei paesi dove si svolgoni i Gran Premi, non ci consentono ancora di valutare l'impatto che tutto ciò avrà sul nostro sport - ha spiegato il direttore Cyril Abiteboul - Dobbiamo quindi utilizzare tutte le misure a nostra disposizione per superare al meglio questo lungo periodo di incertezza e inattività, proteggendo nel contempo l'intero team che abbiamo costruito negli ultimi quattro anni".