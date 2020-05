Renault resta in Formula 1: "Confermiamo il nostro impegno"

La Renault ha annunciato che continuerà la sua avventura in Formula 1 nonostante i recenti tagli imposti dalla crisi.

Come altre squadre del circus, anche i francesi sono stati colpiti dalle conseguenze economiche legate alla pandemia di Covid-19, con licenziamento di personale in tutto il mondo pari ad almeno 15.000 unità per arrivare a risparmiare almeno 2 miliardi di euro nei prossimi tre anni.

Dopo il fattaccio legato a Carlos Ghosn e l'espulsione del suo successore Thierry Bollore, all'interno dell'azienda c'è stato parecchio trambusto, con il reparto F1 che inevitabilmente è finito sotto la lente d'ingrandimento.

Il fatto che il Patto della Concordia fosse in scadenza quest'anno, e che per il 2021 non ci siano clienti per le power unit, ha spinto Renault a valutare l'ipotesi del ritiro.

Invece i cambiamenti che avremo dopo il 2021 in termini di costi e limiti di spese hanno fatto fare marcia indietro al consiglio di amministrazione che ora ha un'idea molto più chiara su quanto si andrà a spendere in F1 in futuro (partendo dal tetto di budget di 145 milioni di dollari e scendendo poi di 35 milioni nel 2023).

La conferma è arrivata da Clotilde Delbos, responsabile finanziario di Renault e attuale Amministratore Delegato, che ha sottolineato quanto questi cambiamenti siano stati importanti per le decisioni dell'azienda.

“L'abbiamo detto pubblicamente e lo confermiamo anche ora, resteremo in Formula 1. L'annuncio dei nuovi regolamenti e dei limiti per le spese sono ottimi per noi perché potremo investire meno rispetto ad altri nostri avversari che invece lo fanno maggiormente".

Il team principal Cyril Abiteboul aveva già affermato nei giorni scorsi a Motorsport.com che le corse erano una parte fondamentale per l'azienda.

"Il motorsport ha un valore e un contributo unico nel suo genere. È per questo che ci crediamo, così come crediamo in una serie di attività di marketing, oltre al fatto che si tratta di sport e che è un cuore tecnologico. Questo è il racing, questa è anche l'emozione, e Renault è sinonimo di emozione. Quindi tutto questo significa molto. Ed è per questo che ci siamo da decenni e intendiamo farlo ancora per molto tempo".

"Vogliamo avere una narrazione chiara del perché un cliente dovrebbe essere interessato al nostro marchio e al nostro prodotto, piuttosto che ad altri. E penso che quello che hai nel tuo DNA, nella tua storia e nella tua eredità conti molto più di ogni altra cosa".