Renault presenta la livrea 2020 ed un nuovo title sponsor

La Renault ha presentato per la prima volta la R.S.20 con la livrea completa in un evento andato in scena oggi all'Albert Park, dopo che durante i test invernali aveva portato in pista la vettura con una colorazione completamente nera.

La versione 2020 della livrea è molto simile a quella dello scorso anno, con la conferma dei colori tradizionali, nero e giallo. La differenza più notevole è l'ala posteriore, che da gialla è diventata nera.

Questo rientra probabilmente nell'accordo con il nuovo partner DP World, il cui logo è presente sia sull'ala anteriore che su quella posteriore.

Il brand legato alla logistica è entrato anche a far parte del nome del team, che ora si chiama Renault DP World F1 Team.

La squadra di Enstone deve riscattare un 2019 deludente, concluso al quinto posto nel Mondiale Costruttori, nel quale ha subito il sorpasso da parte della McLaren dopo essere stata quarta nel 2018.

Anche in gara, il miglior risultato è stato un quarto posto conquistato al Gran Premio d'Italia da Daniel Ricciardo, che sicuramente vorrà cominciare a fare bene da questo weekend, visto che quello di Melbourne è il suo round di casa.

Accanto a lui c'è Esteban Ocon, che ha preso il posto di Nico Hulkenberg. Il pilota francese ha sua volta è impaziente di cominciare, visto che è reduce da un anno da "spettatore", nel quale ha vestito solamente i panni della riserva della Mercedes.