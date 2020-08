Renault: nuova power unit per Ocon al GP del Belgio

In questo inizio di Mondiale 2020 di Formula 1 ci sono stati piloti particolarmente in difficoltà nel confronto diretto con i propri compagni di squadra. Uno di questi è Esteban Ocon, tornato titolare in Formula 1 dopo diversi mesi in cui ha occupato il ruolo di terzo pilota in Mercedes.

Il pilota transalpino difende i colori della Renault ma ha trovato difficoltà nel confronto diretto con Daniel Ricciardo. Le prestazioni tra i due sono sbilanciate a favore dell'australiano, con Esteban in difficoltà soprattutto al sabato, nel corso delle qualifiche.

Per cercare di ovviare a questo problema, da Spa-Francorchamps l'ex pilota della Force India avrà a disposizione una nuova power unit, ma anche un nuovo cambio. L'obiettivo è quello di fargli ritrovare fiducia e migliorare le sue prestazioni. Un movimento che ricalca - anche se solo in parte - il cambio di telaio fatto dalla Ferrari per aiutare un Sebastian Vettel mai così in difficoltà da quando corre in Formula 1.

"Per me il gran Premio del Belgio sarà un nuovo inizio", ha dichiarato Ocon. "Ovviamente abbiamo una settimana per analizzare tutto e recuperare. Potrò usare un nuovo cambio, un nuovo motore così come tante nuove parti, anche perché non siamo certo contenti della differenza prestazionale tra le due Renault".

"Speriamo però che questi cambiamenti possano farmi tornare vicino a Daniel. Per me, come detto, sarà come iniziare un'altra volta. Stiamo cambiando il motore anche perché faticavo sui rettilinei. Ma ci sono anche altre aree dove non siamo competitivi rispetto a Daniel".

"Cambiamo power unit per vedere se ci sarà differenza o meno. Solo il tempo lo dirà. Ma io penso che questo funzionerà".

Ocon pensa inoltre che la messa al bando delle mappe più spinte delle power unit utilizzate nelle qualifiche possa essere un aiuto ulteriore per il suo team.

"Penso che sia un'ottima cosa perché noi in gara siamo molto competitivi. Non so esattamente se qualche costruttore cambierà il proprio motore e perderà prestazione nelle qualifiche in maniera più accentuata rispetto ad altri".

"Quello che so è che in gara siamo competitivi, dunque spero che la sparizione della quali mode possa essere un vantaggio per noi. Vedremo. Al momento siamo in lotta con McLaren, con Racing Point. La McLaren sembra che siano vicine a noi, alla fine. Usiamo lo stesso motore, in fin dei conti".

"Vedremo come cambierà la situazione. Sarà la stessa per tutti, ma speriamo che possa livellare le prestazioni di tutta la griglia".