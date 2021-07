Red Bull chiede alla FIA ulteriori azioni contro Hamilton?

Verstappen è finito violentemente contro le barriere della Copse al primo giro, in seguito ad un contatto con il suo rivale nella lotta al titolo, Lewis Hamilton.

I due avevano battagliato duramente nelle prime curve, poi il pilota della Mercedes ha cercato un varco all'interno della Copse. Il pilota della Red Bull però non ha mollato e quindi i due sono arrivati al contatto.

I commissari hanno stabilito che Hamilton era colpevole di aver causato l'incidente e gli è stata inflitta una penalità di 10 secondi. Alla fine, però, la sanzione ha avuto poco peso, perché Lewis è stato in grado di recuperare e di andare a prendersi la vittoria del Gran Premio di Gran Bretagna.

Il consulente motorsport della Red Bull, Helmut Marko, ha suggerito che la sanzione non era sufficiente per Hamilton sulla base di ciò che aveva fatto, invocando anche la sospensione per un Gran Premio per il britannico.

Parlando dopo la gara, il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha detto che la squadra avrebbe valutato le sue opzioni riguardo alla possibilità di fare ulteriori richieste alla FIA, anche se era scettico sulla possibilità che queste possano avere successo.

"Ci sono diritti che sono disponibili per noi, ma penso che purtroppo il risultato... I commissari sono abbastanza impostati nella loro decisione", ha detto Horner.

"Penso che non avrà senso portare avanti le cose, ma lo esamineremo. Ne parleremo a breve, ma questa sarebbe la mia reazione iniziale".

Secondo le regole della FIA, non ci sono molte strade aperte per la Red Bull per richiedere un'azione ufficiale. Le penalità in gara, come la sanzione di 10 secondi su Hamilton, non possono essere impugnate.

La Red Bull avrebbe in teoria bisogno di trovare qualche nuovo elemento relativo all'incidente per sentire di avere qualcosa di cui lamentarsi. Potrebbe anche potenzialmente richiedere che la FIA indaghi ulteriormente sulla questione.

Horner ha aggiunto che Verstappen era "ammaccato e malconcio" dopo quello che è stato il più grande incidente della sua carriera.

"È stato sottoposto a tutti i controlli precauzionali", ha detto Horner. "Ha rimasto cosciente in ogni momento, ma è malconcio, ed è contuso.

"È il più grande incidente della sua carriera, un botto da 51 G, quindi sono solo grato che non sia peggio di così, e che sia stato in grado di uscire dalla macchina e camminare via perché è stato un enorme, enorme incidente", ha concluso.