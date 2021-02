Red Bull: Perez vede un "buon potenziale" nella RB16B

Il messicano aveva già trascorso una giornata a Silverstone, girando con la vecchia Red Bull RB15 del 2019, prima di poter saggiare per la prima volta la vettura 2021.

Parlando delle sue prime impressioni, anche se il chilometraggio del test è stato limitato, Perez ha fatto capire di aver trovato questa prima uscita piuttosto incoraggiante.

"Posso vedere il potenziale", ha detto Perez dopo il test. "Sono stato molto contento di girare con la RB15, per avere già un riferimento del feeling su una monoposto della Red Bull".

"Poi sono saltato sulla mia macchina, quella che guiderò quest'anno, ed è incredibile. Ho sentito un passo avanti sia a livello di grip che di velocità in generale. Non ho fatto molto, ma ho potuto già sentire che la macchina ha un buon potenziale".

Anche Max Verstappen ha avuto il primo assaggio della RB16B a Silverstone. Mentre è stato chiaro sul fatto che ci siano alcune differenze rispetto alla vettura dell'anno scorso, lo è stato altrettanto nel dire che non è stata la giornata giusta per valutarne la velocità.

"Naturalmente, ci sono differenze", ha detto. "Voglio dire, già c'è il grande cambiamento del fondo, che è molto tagliato sul posteriore. Quindi la macchina si comporterà diversamente per forza di cose".

"Ma non si tratta di lavoro, di setup o altro. Si tratta solo di prendere confidenza con la macchina, ed averne una comprensione di base. E poi tutto il lavoro va fatto comunque in Bahrain".

Con le opportunità di test così limitate, Perez ha calcolato che gli ci vorranno un paio di gare per sentirsi completamente a suo agio nell'abitacolo della vettura.

"Ci vuole tanto tempo per essere al 100% a proprio agio e mi aspetto di fare cambiamenti nelle prime cinque gare per prendere confidenza con la vettura", ha detto. "Ma devo dire che abbiamo fatto molti progressi in questo senso. Abbiamo cambiato il sedile, abbiamo regolato le cinture".

"Ogni volta abbiamo fatto qualcosa di diverso. Quindi questa è la priorità, farmi sentire a mio agio con essa, in modo da essere pronti a prendere a calci qualche culo in Bahrain".