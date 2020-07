Red Bull: nuovo muso con i piloni dell'ala più ravvicinati

La Red Bull finora non ha entusiasmato sulla pista di casa con Max Verstappen alle prese con una monoposto particolarmente nervosa. La squadra di Milton Keynes ha portato una serie di novità aerodinamiche interessanti che non hanno riguardato solo il fondo della RB16, sotto.

Red Bull RB16: dettaglio del fondo di Verstappen con i generatori di vortice apparsi nel filming day Photo by: Giorgio Piola

Adrian Newey, fantasioso progettista della vettura, continua l’incessante sviluppo della macchina alla ricerca della massima efficienza aerodinamica: in Austria abbiamo visto debuttare un muso che è nuovo nell’area del “nasino”: adesso questo elemento è diventato il supporto dei piloni dell’ala anteriore che sono stati molto ravvicinati, mentre in precedenza i supporti scendevano ai lati del muso e la presa centrale era sostenuta da una serie di supporti radiali.

Red Bull RB16: ecco a confronto il muso nuovo con quello vecchio Photo by: Motorsport Images

La parte strutturale del muso, quindi, abbraccia in basso il “nasino” per garantire la necessaria rigidezza ai piloni dell’ala.

La Red Bull, quindi, ha sopposto la parte anteriore della RB16 ad una prova di crash per omologare il muso: ci sarà tempo fino al 15 settembre per fare, eventualmente, un altro cambiamento, mentre dopo questa parte verrà congelata come molte altri pezzi della monoposto.