F1 | Red Bull: Marko si aspetta a breve il rinnovo di Verstappen

Max Verstappen non avrebbe potuto essere più diretto: "Possiamo continuare a fare questo per i prossimi 10-15 anni?", ha detto via radio, subito dopo aver vinto il Mondiale di Formula 1 ad Abu Dhabi. E in effetti, il prolungamento del contratto potrebbe arrivare prima del previsto.

Helmut Marko lo ha rivelato in un'intervista esclusiva che è stata trasmessa sul canale Youtube di Formel1.de, la piattaforma tedesca del Motorsport Network, nel tardo pomeriggio di giovedì, quindi tra la conferenza stampa del campione del mondo e la cerimonia di premiazione della FIA a Parigi.

Prima che Verstappen lo vada a trovare al suo ufficio di Graz, è in programma una visita al quartier generale della Red Bull a Salisburgo. "Poi vedremo", sorride Marko. Ma si aspetta di parlare al più presto con Raymond Vermeulen, manager di Verstappen, per "discutere e forse concludere un'estensione".

L'attuale contratto del 24enne dura fino alla fine del 2023, la stessa durata di quello di Lewis Hamilton alla Mercedes. Marko non crede che la Mercedes gli possa portare via l'olandese: "Non c'è questo pericolo". Verstappen, dice Marko, ha detto che prima di sedersi su una Mercedes chiamerebbe un taxi, citando l'episodio di Silverstone come una spaccatura molto grande.

La Red Bull, d'altra parte, è desiderosa di continuare con Verstappen. "E' il pilota più veloce, più costante e più aggressivo che abbiamo mai avuto", ha sottolineato Marko, che vede dei parallelismi con Ayrton Senna: "Questi due piloti sono paragonabili in termini di mentalità, personalità ed aggressività. Siamo fortunati ad avere un pilota così".

L'intera intervista con Helmut Marko dura 34 minuti ed è disponibile sul canale YouTube di Formel1.de. Tra le altre cose, Marko parla del dramma di Abu Dhabi e di come lo ha vissuto, della controversa decisione del direttore di gara Michael Masi e dello stato delle trattative tra la Red Bull ed il gruppo Volkswagen.