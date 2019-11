Red Bull: sgonfiato il motore di Max, la RB15 sarà la sorpresa?

Leggendo la classifica di giornata la Red Bull si propone come terza forza in campo, dietro Mercedes e Ferrari.

Sarà vero? Max Verstappen non ha iniziato il weekend con lo stesso ritmo confermato due settimane fa ad Interlagos, ma allo stesso tempo la classifica di oggi non dice tutto sul potenziale della Red Bull.

L’olandese (secondo in FP1) nella sessione pomeridiana ha fatto vedere solo a sprazzi il suo potenziale, complice anche l’interruzione a causa del contatto tra Bottas e Grosjean.

Verstappen si è confermato veloce nei long-run, ma nella simulazione di qualifica il tempo (seppur si sia confermato a 0”241 da Hamilton) non ha ottenuto gli spunti velocistici attesi.

L’ipotesi più accreditata è che in casa Red Bull abbiano utilizzato mappature molto conservative, per scongiurare il rischio di rotture con power unit al limite del chilometraggio, problema riscontrato sulla Renault.

Il vero potenziale di Milton Keynes si vedrà probabilmente solo domani, e non è detto che sarà ‘solo’ la terza forza. Una conferma è arrivata anche dalla buona simulazione di Alexander Albon, che ha evidenziato un ritmo molto costante, anche su una pista che ha registrato un degrado non indifferente.

La RB15 potrebbe essere l’unica monoposto tra i top team a giocare la carta della gomma soft in gara, ipotesi che al momento non sembra essere nei piani di Mercedes e Ferrari, ed è una delle domande che troveranno risposta al via della sessione Q2 di domani.

Tornano ad Albon, il rookie della Red Bull ha invece da lavorare sul giro veloce, visto il gap di mezzo secondo di ritardo accusato da Verstappen, ma questo più che un obiettivo per le qualifiche di domani è uno degli programmi in vista della stagione 2020.