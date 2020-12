Raikkonen "gela" i nuovi arrivati: "Non so chi siano"

La scorsa settimana il Gran Premio del Bahrain è stato particolarmente complicato per l’Alfa Romeo. Kimi Raikkonen, infatti, ha chiuso una gara tormentata al quindicesimo posto davanti ad Antonio Giovinazzi e le premesse per l’appuntamento di questo weekend non sono delle migliori.

Il layout del tracciato di Sakhir dovrebbe penalizzare tutte le monoposto motorizzate Ferrari a causa dei lunghissimi rettilinei presenti, ma nulla è deciso in partenza.

Nonostante i giochi per il titolo siano ormai decisi da tempo, il penultimo round della stagione sarà interessante da seguire sia per ammirare il debutto in Mercedes di George Russell al posto di Lewis Hamilton che per la prima volta in F1 di Jack Aitken e Pietro Fittipaldi.

Stuzzicato sull’argomento debutti Kimi Raikkonen ha dato una risposta che soltanto lui avrebbe potuto fornire.

“Non so esattamente chi correrà e con quale team, ma sono certo che hanno già fatto dei test in passato, girato al simulatore, guidato in Formula 2. Penso che per loro sarà tutto normale anche se eccitante”.

Nel corso della conferenza stampa del giovedì si è ovviamente tornato a parlare del tremendo incidente occorso a Romain Grosjean domenica scorsa e Kimi non ha nascosto di essere rimasto impressionato dalle immagini.

“Non ho mai visto nulla di simile nella mia carriera. Ovviamente ogni incidente è differente ed il fuoco lo ha fatto sembrare più grave di quanto in realtà sia stato. Non siamo più abituati a vedere queste scene. E’ stato molto brutto, ma fortunatamente ne è uscito praticamente illeso ed è questo quello che conta”.

“Quando vedi quelle immagini, quella esplosione, pensi subito che sia capitato qualcosa di molto grave”.

Altro argomento di discussione in conferenza stampa è stata la presenza di Fernando Alonso nei test dedicati ai rookie. Anche in questo caso Raikkonen ha voluto rispondere con il suo ormai classico stile.

“Ho saputo oggi che Fernando sarà presente ai test. Onestamente non vedo alcun problema. Sinceramente non mi interessa chi guiderà o meno. Non ho nulla di dire a riguardo”.

Il finlandese, poi, ha affrontato l’argomento 2021. Nonostante le monoposto rimarranno pressoché identiche, Kimi si è detto fiducioso di poter fare un salto di qualità grazie alla nuova power unit Ferrari.

“Nulla è mai certo in Formula 1. Ovviamente correremo con una vettura simile il prossimo anno, ma ci saranno delle piccole modifiche regolamentari che spero possano aiutarci ad essere maggiormente competitivi. Avremo anche un nuovo motore che mi auguro possa spingerci a fare meglio. Sono sicuro che avremo un pacchetto più competitivo rispetto a quello che abbiamo adesso”.

Il campione del mondo 2007, infine, ha voluto dare il benvenuto in Formula 1 a Mick Schumacher. Kimi si è detto entusiasta all’idea di vedere daccapo quel cognome così importante nella massima categoria.

“E’ una grande notizia il fatto che Mick possa debuttare in Formula 1. Ho sempre pensato che fosse soltanto questione di tempo. E’ grandioso vedere un altro Schumacher in F1. Lo conosco un po', è un gran bravo ragazzo e si è meritato di poter correre con noi il prossimo anno”.