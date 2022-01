Raikkonen: "Felice di aver lasciato le stro****e della F1"

Kimi Raikkonen si è ritirato dalla Formula 1 al termine del Mondiale 2021, culminato ad Abu Dhabi il 12 dicembre scorso. L'ormai ex pilota dell'Alfa Romeo Racing è spesso stato un tipo di persona molto lontana dal prototipo di pilota tipo ed è anche per questo che in tanti lo hanno apprezzato, al di là dei risultati ottenuti in pista.

Raikkonen, con quell'atteggiamento disinteressato, chiuso, a volte anche al limite dell'indisponente, ha cercato di tenersi fuori dalla politica, dall'aspetto che - a suo avviso - non doveva far parte del suo ruolo, della sua persona e del suo mondo.

In una lunga intervista rilasciata a Motorsport.com alla fine del Mondiale passato, Raikkonen ha proprio parlato di ciò che non ha amato della F1, soprattutto nella seconda parte della sua carriera. Soldi, politica, potere. Tutti aspetti che ha cercato di evitare per vivere meglio un ambiente diventato sempre più competitivo, non solo in pista.

"Ci sono tante cose che non hanno senso, almeno per me, in Formula 1. Parlo di tutte le stronzate che girano. Lo sappiamo, ma nessuno dice niente. Sono cose che non dovrebbero nemmeno esistere. Molte cose sono false qui dentro. E' bello essere fuori. mentalmente è molto bello essere fuori da tutte quelle stronzate".

"Quando non tornato in F1 sapevo cosa mi aspettava. C'erano molte più stronzate di quelle che la gente vede e percepisce dall'esterno".

Raikkonen, poi, punta anche il dito sulla quantità di denaro che circola attorno e dentro la F1. Somme sempre più elevate, ma va detto che proprietà, sponsor, investitori sono tutte figure fondamentali per poter portare avanti la serie che è considerata il vertice del motorsport. Figure che hanno anche contribuito a pagargli il lauto stipendio che ha preso sino all'ultimo giorno di carriera in F1.

"Il denaro ha cambiato le cose anche in F1, come in ogni sport. Più soldi ci metti, più c'è politica. Succede così ovunque, in ogni paese. Ci sono giochi fatti da persone che non conosci sino a quando non sei dentro l'intera faccenda. E probabilmente queste sono cose che sapete bene anche voi".

"Di sicuro il denaro gioca un ruolo importante, così come il potere. Credo che la gente voglia avere potere. Penso che potrebbero esserci un sacco di buoni politici che farebbero bene nella politica attuale".

Quando gli è stato chiesto se pensava che la F1 avesse perso un po' la sua strada e fosse meno concentrata sull'aspetto puramente sportivo, le corse, Kimi ha detto: "E' stato così per molti anni. Molti anni. E' solo che forse la gente se ne rende conto molto di più ora".

"Io non mi sono fatto coinvolgere dall'aspetto politico. So un sacco di cose che succedono, ma non mi faccio coinvolgere. Se ti fai coinvolgere ogni giorno, non credo che sia molto salutare per una persona", ha concluso Raikkonen.