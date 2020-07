Racing Point istiga: "Non abbiamo mostrato tutto il potenziale"

Con la rimonta che ha portato Sergio Perez dal 17esimo posto in griglia fino a lottare per la quarta posizione, il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha sottolineato che tutte le squadre dovrebbero essere preoccupate per lo stato di forma della Racing Point.

Tuttavia, con i primi due weekend che hanno subito l'impatto di prestazioni non all'altezza in qualifica, la Racing Point ritiene di non aver ancora mostrato tutto il suo potenziale.

Il team principal Otmar Szafnauer ritiene che una maggior comprensione della vettura, sommata alla visita di circuiti più ad alta velocità, potrebbe essere la chiave per lottare ancora più in alto in futuro.

"Ci potrebbero essere alcuni circuiti che si addicono di più alla nostra vettura, sui quali saremo più vicini" ha detto Szafnauer.

"Ma quanto? Non lo so. E' davvero difficile dirlo. Sono solo contento che il nostro passo gara sia buono, anche se dobbiamo ancora imparare qualcosa, perché non riusciamo ancora ad ottimizzare tutto il weekend di gara".

Avendo adottato lo stesso concetto di design della Mercedes, il team ha dovuto imparare da zero come impostare la vettura ed è per questo che Szafnauer è convinto che non sia stato ancora tirato fuori il meglio dalla RP20.

"Ci vuole tempo" ha detto. "Bisogna fare degli esperimenti e ricordo che anni fa, quando ero alla Honda, è arrivato un momento in cui, nella seconda metà della stagione, nella quale improvvisamente ci siamo concentrati sull'anno successivo e non abbiamo più portato aggiornamenti sulla vettura".

"Alla fine, quando non ha aggiornamenti per quattro o cinque gare di fila, impari di più come sfruttare la vettura e renderla più veloce. Credo che noi abbiamo ancora molto da imparare e lo si può fare solo con l'esperienza e gli esperimenti. Più lavoriamo e più iniziamo a capire i set-up giusti".

Szafnauer, in particolare, è convinto che in futuro sarà molto utile alla squadra quanto accaduto sabato, quando durante la qualifica sul bagnato i piloti non riuscivano a mandare in temperatura le gomme e Perez è stato addirittura eliminato in Q1.

"Se non si risce a far funzionare le gomme da bagnato, perché non sono nella finestra giusta, si fa fatica" ha detto.

"E' quello che ci è successo per una serie di motivi, ma ora sappiamo quali sono. Se dovessimo affrontare un'altra qualifica sul bagnato, le cose andrebbero molto diversamente grazie a quello che abbiamo imparato sabato".