Project Pitlane riceve 20.000 ordini per combattere il COVID-19

Le squadre stanno lavorando assieme mettendo a diposizione le loro tecnologie in base alle richieste del Governo britannico ed oltre ai ventilatori realizzati da ciascuna, la Mercedes si è occupata anche dei respiratori. Tutti sono all'opera con un consorzio di aziende coinvolte nella richiesta di oltre 10.000 unità già ordinate. A Brixworth, ad esempio, i 40 macchinari che solitamente producono i pistoni delle F1 e i turbo ora realizzano 1000 oggetti medici al giorno.

Un terzo progetto di ventilatore portatile presentato dal giovane dottore Alastair Darwood è stato momentaneamente accantonato poiché il Governo ha bisogno di quelli per combattere subito il Coronavirus nelle strutture dedicate.

Red Bull e Renault hanno lavorato assieme sul primo protitipo denominato BlueSky, realizzato in appena 3 settimane con 18 ore di mano d'opera giornaliere per essere più rapidi, poi il Governo ha cambiato strategia per cui si è deciso di interrompere il tutto per ora (seppur l'azienda sanitaria nazionale avesse comunque approvato il ventilatore BlueSky, che però non è stato ritenuto di secondo piano rispetto ai prodotti più sofisticati e specifici degli ospedali).

Il BlueSky resta comunque disponibile e utilizzabile in futuro dai medici, come spiega un portavoce della F1, che si complimenta con Red Bull e Renault per la velocità di produzione.

“Aston Martin Red Bull Racing e Renault DP World F1 Team si sono occupate di BlueSky con una fantastica dedizione e debbono andare fiere di quello che hanno compiuto in così poco tempo, portando avanti l'iniziativa 'Project Pitlane'. Tutti i sette team continuano a darsi da fare sulle altre due richieste e restano a disposizione per ulteriori necessità".