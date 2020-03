Pirelli: positivo al Coronavirus un membro del team F1

A seguito dell'annullamento del Gran Premio d'Australia, dopo che un membro della McLaren è risultato positivo al COVID-19, diversi altri membri del paddock sono stati messi in isolamento dopo aver mostrato dei sintomi.

La Pirelli oggi ha annunciato che uno dei suoi membri è risultato positivo al virus e che attualmente è in cura a Melbourne.

Un comunicato rilasciato dall'azienda italiana spiega: "Un membro del team Pirelli F1 è risultato positivo al COVID-19 a Melbourne. La persona interessata sta ora seguendo tutte le procedure messe in atto dalle autorità sanitarie australiane".

"Queste autorità hanno confermato a Pirelli che questa persona non ha avuto alcun contatto con terze parti, quindi non sono richieste misure preventive speciali per altre persone".

"Pirelli segue da vicino la situazione, in linea con le politiche di sanità pubblica e le linee guida aziendali".

Nella serata di giovedì, il test positivo per un membro della McLaren ha costretto la squadra a ritirarsi dalla gara di F1 ed ha innescato una sequenza di eventi che hanno portato alla cancellazione della gara d'apertura la mattina seguente.

Come prima conseguenza, altri 14 membri del team di Woking sono stati messi in quarantena in Australia per assicurarsi che non fossero infetti.

Anche personale del team che torna alla base in Europa questa settimana subirà procedure simili, perché gli è stato consigliato di non tornare in fabbrica almeno per altre due settimane.