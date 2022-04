Podcast F1 | Senna, una squalifica..."muletto" Nuova puntata di Pillole di Motorsport, il podcast di Motorsport.com dedicato ad aneddoti e curiosità del mondo dei motori. La macchina del tempo della Formula 1 ci conduce al 3 aprile del 1988, per rivivere un avvio di stagione da squalifica per Ayrton Senna. Un inizio amaro per un epilogo, a Suzuka, trasformatosi in gloria.