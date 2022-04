Podcast F1 | Chinchero: "Rinnovo di Sainz strategico per la Ferrari" Cosa comporta il rinnovo biennale di Carlos Sainz Jr. con la Ferrari e per quale motivo potrà essere un beneficio per il team e il pilota? Come cambia ora il mercato piloti? Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano tutto questo in questa puntata podcast.