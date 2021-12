Metallizzate, opache, lucide, con o senza sponsor. Le monoposto, nel corso della storia della Formula 1, si son sempre mostrate vestite di colori, mai scelti per caso. Ma quando e perchè si è reso necessario distinguere le vetture per costruttore e per Nazione?

Per capirlo, bisogna andare indietro nel tempo, molto indietro: fino al 1894...