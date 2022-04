Podcast F1 | Imola 2003, una vittoria tra dolore e destino

Oggi, la macchina del tempo della Formula 1 ci conduce al 20 aprile 2003. Alla domenica del Gran Premio di San Marino, all’ultima vittoria della F2002 pronta ad andare in pensione per dare spazio alla nuova F2003 GA a partire dal Gran Premio di Spagna.

Quella domenica 20 aprile 2003, sul gradino più alto del podio c’è Michael Schumacher. Il suo volto è sofferente, i suoi occhi sono spenti, commossi. Orfani di una madre, Elizabeth, che nel cuore della notte se n’era andata per sempre. E non in maniera inaspettata.