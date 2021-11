Grande amante dello sport, dei motori... della vita. Perchè Frank Williams è stato questo: un grande esempio di vita.

7 titoli mondiali piloti, 9 Costruttori, per una Scuderia che ha vissuto momenti di gloria, difficoltà e tragedia, come quella che ha colpito Sir Frank nel 1986, cambiandogli la vita per sempre. Ripercorriamo la persona Frank Williams, al di là del team principal, attraverso le commosse parole di Giorgio Piola.