Il 12 dicembre del 1946 nasce Emerson Fittipaldi, il bicampione brasiliano nell'era dei cavalieri del rischio della Formula 1. La sua passione per i motori, da sempre condivisa con il fratello maggiore Wilson, lo conduce alla conquista di mondiali del 1972 e del 1974.

Dopo aver chiuso la stagione del '75 al secondo posto, Fittipaldi passa alla Copersucar-Fittipaldi, squadra fondata un anno prima da Wilson. In tanti anni, Emerson non vincerà mai più un Gran Premio. In molti si chiesero il motivo della scelta del brasiliano. In pochi conoscevano il sogno che, fin da bambini, legava i due fratelli...