Lunedì 20 dicembre la Ferrari non è riuscita a fare la classica cena con la stampa, ma ha comunque organizzato una riunione su Zoom con la stampa selezionata per tirare le somme del 2021, dando voti a team, Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. ma anche dato una panoramica molto interessante per quanto riguarda il 2022.

Si parla della nuova monoposto, per ora conosciuta come 672, il numero di progetto. Un ibrido e un motore nuovi, un approccio progettuale aggressivo, un team più oliato e amalgamato e aspettative sempre più alte, ma senza avere i titoli Mondiali come obbligo da raggiungere. Tutto questo e molto altro nel nostro podcast che trovate proprio qui sotto. Buon ascolto!