Podcast F1 | Chinchero: "Verstappen, fuga per il titolo. Per gli altri sarà dura" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano il Gran Premio del Canada. Max Verstappen vince, di forza, una gara in cui niente e nessuno è riuscito a distogliere l'olandese dal suo obiettivo. Vince, allungando il distacco dai rivali. Che non avranno vita facile...