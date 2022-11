Podcast F1 | Chinchero: "S'è rivisto l'immaturo Max. Leclerc, richieste ingiuste" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano il Gran Premio di San Paolo. Ancora una volta Interlagos non si dimostra una tappa banale: Russell conquista una vittoria in una domenica fatta di sfide e...team radio. Verstappen rifiuta di aiutare il compagno di squadra sul finale, Leclerc chiede alla Ferrari di privarla del podio di Sainz per aiutarlo in classifica: cosa si nasconde dietro questi comportamenti?