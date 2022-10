Podcast F1 | Chinchero: "Max, zampata inattesa. Ferrari, preoccupa l'affidabilità?" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano le qualifiche del GP del Messico. Verstappen conquista la sua sesta pole position stagionale, evidenziando maggiormente il suo stato di grazia dopo la il secondo titolo iridato in un sabato in cui la Ferrari arranca...