Podcast F1 | Chinchero: "Forcing iniziale fatale a Leclerc"

Una vittoria preziosa, che vale una pole position preziosa, in quel di Imola. Così si potrebbe riassumere il sabato di Max Verstappen, protagonista prima in negativo e poi in positivo della prima Sprint Race della stagione.

Charles Leclerc, deve accontentarsi di una seconda piazza, vittima di una strepitosa partenza e avvio di gara che, a un giro dal termine, tradiscono le gomme della sua F1-75...