Podcast F1 | Chinchero: "Ferrari è tornata, Red Bull non dirompente"

F1 | Ferrari torna a essere solida, ma la Red Bull è finta

Leclerc davanti a Sainz di quattro millesimi riportano la Scuderia a essere ottimista dopo le prove del venerdì a Zandvoort, ma a Maranello non credono alla giornata storta della Red Bull che è rimasta molto nascosta con Verstappen solo ottavo. C'è chi scommette che Milton Keynes abbia lavorato pensando al futuro e domani vedremo il vero potenziale delle RB18. Giornata positiva anche per la Mercedes molto vicina alle rosse con Hamilton: "Ma in qualifica non abbiamo speranze", spiega Lewis.