Podcast F1 | Chinchero: "Ferrari bestiale. Domina gestendo bene le gomme"

"La macchina era una bestia". Così Charles Leclerc commenta la sua vittoria al Gran Premio in Australia, la quarta della sua carriera, ottenuta in un fine settimana davvero dominato. Un Grande Slam che mostra la supremazia Ferrari, con il monegasco che non solo ha chiuso in prima posizione, ma ha regalato giri da qualifica.

Nemmeno la piccola sbavatura alla ripartenza dopo la Safety Car, è riuscita a fermarlo...