Podcast F1 | Chinchero: "Errore Ferrari non aver tutelato la classifica di Leclerc" In questa puntata podcast, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano il GP di Gran Bretagna. Carlos Sainz vince per la prima volta in carriera, in una giornata in cui le scelte strategiche della Ferrari fanno discutere, davanti all'insperato secondo posto di Perez e a Hamilton, portabandiera della migliore gara stagionale della Mercedes. E adesso, focus all'appuntamento in Austria...