Podcast F1 | Chinchero: "Come Ferrari ha cambiato il volto del weekend" In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano la qualifica del GP di Gran Bretagna. Nel sabato grigio e bagnato di Silverstone, Carlos Sainz regala a se stesso - e alla Ferrari - la sua prima pole position in Formula 1. Una pole, che se non fosse stato per un testacoda, avrebbe potuto essere di Charles Leclerc. Cosa accadrà in gara?