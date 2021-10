Podcast F1 | Chinchero: "Max nervoso, la Mercedes è già a posto"

Le Prove Libere del GP degli Stati Uniti 2021 di F1 hanno subito regalato un inatteso duello in pista tra i due contendenti al titolo iridato Piloti: Max Verstappen e Lewis Hamilton. Il nervosismo dell'olandese del team Red Bull Racing è affiorato per il momento d'oro che sta attraversando la Mercedes da qualche settimana a questa parte.

Intanto, Valtteri Bottas sarà costretto a partire in griglia dovendo scontare 5 posizioni di penalità per aver montato il sesto motore termico della sua stagione. Eppure, Austin potrebbe essere la tappa perfetta per avere un motore fresco in più in vista degli ultimi appuntamenti e poter aiutare Hamilton in caso di necessità.

La Ferrari parte in Top 10, ma il suo potenziale è ancora tutto da capire. Stupisce subito la McLaren, che di solito parte in sordina al venerdì per poi aumentare i colpi in Qualifica e in gara. Il duello per il terzo posto nel Mondiale Costruttori è sempre più avvincente.