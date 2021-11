Podcast | Chinchero: "Il non caso Verstappen crea un precedente"

La Formula 1 per la prima volta arriva in Qatar, sul tracciato di Losail. Nel venerdì di prove libere sono sempre Red Bull e Mercedes a darsi battaglia, dentro ma soprattutto fuori la pista: dopo tanta attesa, la richiesta da parte del team tedesco è stata respinta, con i giudici sportivi del GP di San Paolo che non hanno ritenuto necessario revisionare la discutibile manovra di Max Verstappen nei confronti di Lewis Hamilton ad Interlagos.

E, mentre si riapre anche il caso delle ali - quasi come manovra psicologica - l'AlphaTauri da sorpresqa diventa conferma.