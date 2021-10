Podcast, Chinchero: "Ferrari al top grazie a un assetto già OK"

Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nel secondo turno di prove libere del GP di Turchia di Formula 1 2021, ma sarà costretto a pagare 10 posizioni in griglia di partenza per aver smarcato il quarto motore della stagione sin dalle Libere 1.

Ne potrebbe approfittare così Max Verstappen, ma oggi l'olandese della Red Bull Racing ha avuto problemi d'assetto sulla sua RB16B che sfoggia una nuova livrea dedicata a Honda. Ne ha approfittato la Ferrari, che con Charles Leclerc ha ottenuto una grande prestazione sul giro secco e, anche sul passo gara, ha firmato riscontri importanti.

Carlos Sainz Jr. ha lavorato in ottica gara, perché avendo smarcato la quarta power unit della stagione sarà costretto a partire dal fondo dello schieramento nella giornata di domenica. McLaren non brilla, ma sarà della partita. Tutto questo e tanto altro nel podcast in cui Roberto Chinchero ha analizzato le prove libere del Gran Premio di Turchia di F1. Buon ascolto!