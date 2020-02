Pirelli proverà nei Test 2 di Barcellona nuove gomme per Zandvoort

La prima sessione di test pre-stagionali 2020 di Formula 1 non è stata utile solo ai team per preparare le monoposto in vista del secondo test e dell'inizio di stagione, ma anche per Pirelli. La Casa italiana fornitrice unica di pneumatici del Circus iridato ha fatto sapere che, nel test della prossima settimana, porterà una nuova gomma anteriore in vista del Gran Premio d'Olanda di Zandvoort.

Questo pneumatico sarà di mescola C2, più duro di quello attuale, sarà provato dai team nei test al Montmelo di Barcellona. L'accordo è stato trovato oggi in un meeting tra FIA, FOM e team.

"Proveremo nuove gomme anteriori la prossima sessione di test, la prossima settimana", ha dichiarato Mario Isola, responsabile car racing di Pirelli. "Questo prototipo è stato disegnato con una costruzione differente, perché stiamo ancora analizzando i dati di Zandvoort. Abbiamo fatto qualche analisi sul banking dell'ultima curva e il piani è usare quelle gomme con una pressione leggermente maggiore".

"Per prepararci a quello, perché non siamo del tutto sicuri di ciò che ci aspetta, perché non conosciamo i dati layout, del banking e della rugosità dell'asfalto, il piano è usare quelle gomme con una costruzione leggermente differente proprio a Barcellona. La gomma funzionerà in modo leggermente differente, perché è più resistente".

Isola ha aggiunto che le nuove gomme anteriori non sono una misura presa per qualche timore nei confronti di ciò che Pirelli dovrà affrontare a Zandvoort: "La cosa è stata discussa con la FIA e approvata dalla FIA. Non voglio sentire commenti del tipo: 'panico, panico'. Non c'è panico. Questo fa parte di un processo serio e professionale e noi in questi casi dobbiamo farci trovare pronti".

"Forse potremo correre con le solite gomme, con però appropriate prescrizioni, ma preferiamo anche provare come vanno soluzioni differenti, e abbiamo l'opportunità di farlo a Barcellona nei test pre-stagionali".

"Le regole dicono che nel corso dei fine settimana di gara possiamo provare prototipi aggiuntivi, 2 treni per vettura. Lo faremo nel prossimo test di Barcellona della prossima settimana. Forniremo due interi set per vettura, ma solo le anteriori saranno differenti".

Le nuove monoposto si stanno rivelando già nei primi test di Barcellona molto veloci. Con lo sviluppo cresceranno ancora a livello prestazionale. Se la crescita dovesse essere esponenziale Pirelli potrebbe anche valutare di mantenere le gomme per Zandvoort per le gare successive anche se, almeno al momento, la Casa milanese non ha preso in considerazione questa possibilità.