Pirelli: primi 4 GP del 2020 tutti con le stesse mescole

Questa mattina la FIA ha annunciato che le squadre di Formula 1 hanno deciso di proseguire con gli pneumatici 2019 anche nel 2020. Nel pomeriggio è quindi toccato alla Pirelli confermare le mescole che porterà nelle prime quattro gare della prossima stagione.

L'azienda italiana ha fatto la stessa scelta per tutti i primi quattro appuntamenti in calendario: i piloti avranno a disposizione le tre mescole "centrali" della gamma, ovvero C2, C3 e C4 in Australia, Bahrain, Vietnam e Cina.

Rispetto alla passata stagione, l'allocazione è stata confermata per quanto riguarda le gare di Melbourne e di Shanghai, dove erano state portate le stesse mescole anche nel 2019.

Cambia verso il morbido invece quella di Sakhir, visto che lo scorso anno i team avevano a disposizione le tre mescole più dure della gamma, ovvero C1, C2 e C3.

Per quanto riguarda il cittadino di Hanoi, si tratta di una prima assoluta per la Formula 1, quindi è probabile che sia stata fatta una scelta in un certo senso "conservativa", visto che solitamente è proprio sui tracciati cittadini che si vede la C5, la mescola più morbida della gamma.