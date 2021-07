Pirelli, Isola: "Sprint Qualifying? Impatto grande sulle gomme"

A 2 settimane dal GP d'Austria torna la Formula 1 e lo fa con un appuntamento storico, il Gran Premio di Gran Bretagna, che anche quest'anno si terrà a Silverstone. Pirelli porterà in Gran Bretagna le seguenti mescole.

Pirelli PZero White Hard C1

Pirelli PZero Yellow Medium C2

Pirelli PZero Red Red C3

Si tratta delle tre mescole più dure dell'intera gamma 2021 della Casa milanese che, ricordiamo, va dalla C1 - la più dura - alla C5, la più morbida.

Perché sono state scelte queste mescole

Il prossimo weekend di Formula 1 a Silverstone, che vede Pirelli in qualità di Title Sponsor, entrerà nella storia: per la prima volta, sabato si disputerà una Sprint Qualifying, che determinerà la griglia di partenza per il Gran Premio di domenica. Le mescole nominate sono le stesse dell'ultimo GP di Gran Bretagna (prima gara della doppietta di Silverstone nel 2020): C1 come P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium, C3 come P Zero Red soft. Le mescole più dure della gamma P Zero Formula 1 sono state scelte per via delle ben note caratteristiche del circuito, che esercitano carichi di energia importanti sulle gomme.

Le allocazioni sono diverse nei fine settimana che prevedono la Sprint Qualifying, con 12 set di P Zero slick anziché 13: due treni di White hard, quattro di Yellow medium e sei di Red soft. In più, sono a disposizione fino a sei set di Cinturato Green intermediate e tre di Cinturato Blue full wet, in caso di bagnato.

Nelle qualifiche del venerdì, potrà essere utilizzata solo la gomma soft, ma non ci sarà l'obbligo di iniziare la gara della domenica con i pneumatici montati per ottenere il miglior tempo in Q2. Nella Sprint Qualifying del sabato, i piloti potranno scegliere liberamente i pneumatici da utilizzare e non saranno obbligati ad effettuare un pit stop. Il regolamento relativo ai pneumatici per la domenica resta invariato, salvo che ogni pilota potrà decidere con quale mescola prendere il via.

La nuova costruzione posteriore che è stata testata durante le prove libere in Austria farà il suo debutto in gara a Silverstone. Questi pneumatici posteriori, che vantano una struttura più robusta a parità di peso e che sono caratterizzate da alcuni elementi che faranno parte dei 18 pollici per il 2022, saranno utilizzati a partire da questo GP e fino alla fine della stagione in corso.

Caratteristiche della pista

Silverstone è celebre per essere una pista ad alta velocità e con carichi elevati. Le famose curve Maggots e Becketts, in particolare, esercitano una notevole accelerazione laterale sui pneumatici, che può raggiungere un picco di 5g.

Il vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna dello scorso anno aveva optato per una strategia a una sosta medium-hard: la stessa scelta fatta da tutti i primi tre classificati (anche se Max Verstappen, secondo, ha fatto una sosta tardiva per montare le soft e ottenere il punto extra per il miglior tempo sul giro).

Mario Isola, responsabile car racing di Pirelli: "Durante il weekend di Silverstone ci saranno un sacco di novità da tenere d'occhio: innanzitutto sarà la prima delle tre gare in cui quest'anno si disputerà una Sprint Qualifying, che modificherà completamente lo svolgimento e il ritmo di tutto il fine settimana e avrà un impatto significativo sull'utilizzo dei pneumatici".

"Sarà molto interessante vedere in che modo i team interpreteranno le nuove regole cercando di sfruttarle a loro vantaggio. Inoltre, questo weekend introdurremo in gara la nuova costruzione posteriore che è stata testata con successo in Austria e sulla quale abbiamo raccolto feedback positivi".

"Per quanto riguarda Silverstone, resta una delle sfide più importanti dell'anno dal punto di vista dei pneumatici per via dei suoi curvoni veloci, cosa che rende sempre fondamentale una buona gestione dei pneumatici. Un altro fattore chiave sarà ovviamente il meteo, che in Inghilterra è notoriamente variabile in questo periodo dell'anno".

Pressioni minime al via

Anteriore: 25,0 psi

Posteriore: 23,0 psi

Camber massimo

Anteriore: -2,75°

Posteriore: -1,5°