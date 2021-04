Pirelli, Isola: "A Imola probabile una strategia a una sosta"

La Formula 1 si affaccia al secondo weekend di gara del Mondiale 2021 che si terrà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Per la seconda gara dell'anno Pirelli ha nominato mescole C2, C3 e C4, ossia il range centrale delle 5 mescole 2021 evitando di portare le più dure e le più morbide. Si tratta delle stesse mescole portate al Gran Premio del Bahrain, prima uscita stagionale del Circus iridato.

Perché sono state scelte queste mescole

La nomination è uguale a quella dell'ultima gara disputata a Imola, quasi sei mesi fa, con la differenza che quest'anno la struttura dei pneumatici è cambiata per offrire una maggiore durabilità e consentire l'utilizzo di pressioni più basse a vantaggio di una maggiore resistenza all'overheating. Nel 2020 sul circuito di Imola si disputò un'unica sessione di prove libere da 90 minuti, mentre quest'anno le tre sessioni di prove libere dureranno un'ora ciascuna.

Le tre mescole scelte consentono molte alternative a livello di strategie e si adattano al meglio sia alle caratteristiche del circuito di Imola sia alle diverse condizioni meteo tipiche della primavera, con la stagione europea che inizia un po' prima rispetto agli ultimi anni.

Le caratteristiche del tracciato

Imola è un circuito storico che propone grandi sfide tecniche, con curve e velocità molto diverse da settore a settore che mettono a dura prova tutte le componenti della monoposto. I Team non hanno molti dati a disposizione, visto che dal 2006 si è disputata solo una gara, lo scorso anno, ma in autunno.

La sede stradale piuttosto stretta di questo tracciato rende i sorpassi abbastanza difficili e enfatizza ulteriormente la strategia. Nel 2020, la tattica è stata stravolta dall'ingresso della safety car negli ultimi giri, oltre che da una virtual safety car a inizio gara. Lewis Hamilton (Mercedes) ha vinto utilizzando tutte e tre le mescole disponibili, dopo essere partito su medium. Senza la safety car, la strategia migliore sarebbe stata quella a una sosta per la maggior parte dei piloti, anche a causa del tempo di percorrenza della pit lane, pari a circa 25 secondi.

Nonostante sia stato riasfaltato prima della gara nel 2020, il circuito di Imola (che si percorre in senso antiorario) presenta una superficie a tratti irregolare e alcuni cordoli piuttosto impegnativi per piloti e monoposto.

Non ci sono gare di supporto in questo fine settimana, a parte il Formula Regional by Alpine: una categoria che rappresenta l'entry level internazionale alle competizioni su monoposto, appena prima di Formula 3. Questo fattore influirà sull'evoluzione del tracciato, che si presenterà poco gommato. Pirelli è fornitore esclusivo di Formula Regional by Alpine, con due set di slick e wet disponibili in un'unica specifica e due gare ogni weekend. Imola sarà la prima gara di questa categoria, al debutto assoluto.

Mario Isola, responsabile car racing di Pirelli: "Archiviata la prima gara in Bahrain, a Imola portiamo le stesse mescole anche se il circuito ha caratteristiche molto diverse. In questo appuntamento Pirelli sarà title sponsor in rappresentanza del 'Made in Italy' e del suo prestigio in tutto il mondo. Anche se l'ultima gara su questo tracciato si è disputata meno di sei mesi fa, le condizioni meteo questa volta potrebbero essere un po' diverse".

"Una delle altre novità è rappresentata anche dalla costruzione dei pneumatici, diversa rispetto al 2020. Così come lo scorso anno, pensiamo che i team possano orientarsi verso una strategia a una sosta, anche a causa del tempo necessario per percorrere la pit lane e per la difficoltà a compiere sorpassi. Nel 2020 la safety car ha influito pesantemente sulla strategia, quindi per la prima gara europea della stagione ci sono senz'altro delle incognite".

Pressioni minime al via (slick)

Anteriore: 21,0 psi

Posteriore: 19,0 psi

Camber massimo

Anteriore: -3,50°

Posteriore: -2,00°