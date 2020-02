Pincus dalla Heineken alla F1 come responsabile sponsorizzazioni

Riferirà direttamente al CEO Chase Carey nella nuova struttura che deve evolversi dopo la recente partenza del capo commerciale Sean Bratches.

Pincus sostituisce Murray Barnett, che ha ricoperto la carica leggermente diversa di direttore delle sponsorizzazioni e delle partnership commerciali, che a sua volta ha lasciato la società questa settimana.

Pincus ha dimostrato il suo valore alla F1 negli ultimi quattro anni, con il suo ruolo all'interno di un dei partner chiave come Heineken, title sponsor di diverse gare.

E' entrato a far parte del colosso della birra a marzo del 2016, inizialmente come consulente delle sponsorizzazioni, diventando il responsabile dei rapporto con la F1 il gennaio successivo e poi il direttore delle sponsorizzazioni dall'anno scorso.

In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli in agenzie pubblicitarie e di marketing, tra cui anche una parentesi con la JMI di Zak Brown. Oltre che nel motorsport, è stato coinvolto in sponsorizzazioni legate a calcio, tennis, golf e vela.

"Avendo lavorato a stretto contatto con lui negli ultimi tre anni, so che ha esperienza, competenza e la qualità di leadership necessarie a far crescere ulteriormente la nostra attività" ha affermato Carey.

"Ben ha una rete di contatti impressionante e conosce molto bene il mondo della F1. Sono certo riuscirà ad ottenere il meglio dalla sua squadra".