Piloti ticinesi da Grand Prix, 111 anni di emozioni

Oltre alla presenza dell'autore, Giorgio Keller e dell'editore Raoul Fontana, hanno partecipato molte personalità, tra cui i piloti Philipp Peter, Andrea Chiesa, Alex Fontana, e il giornalista Pino Allievi.

400 pagine in cui vengono raccontate in modo coinvolgente, e accompagnate da fotografie, le gesta, gli episodi di vita e di avventure e gli aneddoti curiosi, che hanno fatto del Canton Ticino quello che più di tutti gli altri cantoni ha forgiato corridori di Gran Premi, Motomondiale e 24 ore di Le Mans.

Partendo dalle gesta di Pierino Primavesi, che partecipò alla San Pietroburgo-Mosca del 1908, passando da Mario Lepori al Gran Premio di Monaco del 1929, proseguendo con Rudolf Caracciola, Silvio Moser, Clay Regazzoni, Sergio Pellandini e molti altri ancora, per un totale di 111 anni di sport motoristico.

Per completare l'opera, sono occorsi 4 anni per le ricerche e la raccolta di testimonianze documentate; il risultato è un appassionante mosaico di biografie, ciascuna introdotta da un breve sommario in cui l'autore, oltre alla carriera, tratteggia anche le origini e la personalità del protagonista di turno.