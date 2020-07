Perez: "Vettel? Ho un contratto, ma mi vuole un altro team"

Il mercato piloti della F1 in vista del 2021 è in pieno fermento. Nel corso delle ultime ore Valtteri Bottas si è avvicinato molto al rinnovo annuale con Mercedes e, soprattutto, Sebastian Vettel sembra allontanare il pensieri di ritiro o anno sabbatico per legarsi a partire dalla prossima stagione ad Aston Martin, ossia l'attuale team Racing Point.

Questo, se così dovesse essere, porterebbe all'addio di Sergio Perez. Il messicano, dal canto suo, può vantare un contratto triennale stipulato con il team pochi mesi fa che - a questo punto solo in teoria - gli garantisce di essere titolare anche nel 2021. Eppure, l'ombra di Vettel, sembra farsi sempre più minacciosa sul futuro del messicano.

"Credo di essere nel team, ho un contratto", ha detto questo pomeriggio Sergio Perez. "Credo però che solo il tempo potrà dare una risposta alla domanda legata al futuro di Vettel in Racing Point. Vedremo cosa accadrà nel corso delle prossime settimane. Certo però che, dal mio punto di vista, ho un contratto con il team e credo totalmente nel futuro della squadra".

Più che spazzare via dubbi legati al suo futuro, Perez li ha aumentati. Certo, il contratto esiste ed è stato sottoscritto da le parti in causa, ma mai come in questo periodo storico i contratti possono essere rivisti, se non addirittura strappati.

Racing Point si trova inoltre ad avere un'opportunità ghiotta. Quella di avere Vettel sul mercato e, grazie a una RP20 a dir poco competitiva, anche potenzialmente interessato ad approdare al team di Silverstone dopo la parentesi Ferrari in cui non è riuscito sino a ora a raccogliere i frutti sperati.

Perez, però, ha voluto sottolineare il fatto di essere in possesso di un contratto. Eppure, anche in questo caso, ha lasciato porte aperte al suo addio parlando di un team che nel corso di queste settimane ha bussato alla sua porta per capire se vi fosse uno spiraglio per poter acquisire le sue prestazioni sportive.

"In Formula 1 sai se corri solo quando inizi una gara. Le cose stanno così. So di avere un contratto, ma so anche che nel corso delle settimane ci sono voci che escono e a oggi sono stato contattato da un team nel paddock. Non voglio ovviamente fare nomi, ma sono stato cercato anche da team di altre categorie. Questa è stata una sorpresa, perché ho un contratto con Racing Point anche per la prossima stagione. Al momento sono solo voci. Sono in F1 da 10 anni, so come funzionano certe cose".

Dopo aver sfiorato il nome di Vettel a più riprese, Perez ha poi parlato del tedesco e di quello che ha ottenuto nel corso della sua carriera in F1 sino a oggi: "E' sicuramente un grande nome in F1. Ha fatto tanto nel corso della sua carriera. Non è un segreto che sia stato estremamente fortunato ad avere... Ma nessuno può togliergli i meriti dei successi che ha avuto. E' sicuramente un nome importante da avere in un team".