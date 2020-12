Perez provoca : "In F1 non ci sono i piloti migliori"

A Città del Messico i tifosi sono scesi in strada e hanno inscenato dei caroselli con le auto suonando i clacson per la prima vittoria di Sergio Perez.

In Sud America si è accesa la passione per la F1 grazie a Perez che al 190esimo GP ha raccolto una vittoria meritatissima costruendo una splendida rimonta dall’ultima posizione dopo aver subito il contatto di Charles Leclerc alla curva 4 nel primo giro: Checo è stato costretto a rientrare in pit lane per sostituire in safety car la gomma danneggiata e si era riaccodato al gruppo 18esimo.

Poi non ha sbagliato niente arrivando a un successo che lo ripaga di tante delusioni, nella consapevolezza che rischia di non essere nella griglia di partenza del prossimo anno, se la Red Bull non gli offrirà il volante di Alexander Albon…

Checo nella squadra che si trasformerà in Aston Martin Racing non trova posto perché dovrà cedere il cockpit a Sebastian Vettel. È evidente che il futuro di Perez non è più nelle sue mani, visto che il messicano è disposto a concedersi un anno sabbatico per rientrare nel 2022. E Sergio si toglie qualche sassolino dalla scarpa…

"Ho già alcune buone opzioni per il 2022, anche se mi piacerebbe continuare il prossimo anno”.

"Nel 2022 avremo monoposto molto diverse per cui non dovrei pagare lo stare fermo un anno. Mi sento in pace con me stesso. La F1 è molto difficile perché sfortunatamente non ci sono i migliori piloti”.