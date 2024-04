Perez: "Nel 2025 sarò in F1 al 100%. Presto saprò il mio futuro"

Per gran parte del 2023 Sergio Perez è stato il pilota più chiacchierato del paddock in ottica mercato piloti, in quanto le sue prestazioni erano calate - rispetto alle aspettative e alla vettura che disponeva - in maniera drastica rispetto a un inizio di stagione più che promettente.

Quest'anno il pilota messicano è ripartito forte. Rispetto allo scorso anno non ha ancora vinto, ma ha ottenuto 3 podi in 4 gare, 3 secondi posti dietro all'imprendibile Max Verstappen, confermandosi all'altezza delle aspettative di Red Bull Racing.

Non è un segreto che a Milton Keynes puntino (giustamente) tutto su Verstappen per vincere il titolo Piloti e che, per vincere il Costruttori abbiano bisogno anche dell'apporto del secondo pilota. A oggi, Perez è in linea con le richieste di Christian Horner. In un anno molto importante per lui - Perez è in scadenza di contratto a fine stagione - i risultati possono essere la miglior medicina.

A proposito del mercato piloti, Perez è intervenuto oggi nel corso delle interviste pre fine settimana che ospita il Gran Premio di Cina, dando un quadro abbastanza esaustivo di ciò che sta passando e di come le cose stiano evolvendo per ciò che concerne il suo futuro.

"Penso che certamente le cose si stiano muovendo prima di quanto vorrei, sai, penso che visto come è l'intero mercato, penso che prenderemo le decisioni abbastanza velocemente".

"Nelle prossime settimane, mi aspetto che tutto sia... Sì, di conoscere il mio futuro nelle prossime settimane, perché tutto si muove abbastanza velocemente. Quindi penso che sia importante non aspettare troppo a lungo".

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2a posizione, abbraccia Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Perez potrebbe firmare un rinnovo di contratto annuale, per poi farsi da parte quando nel 2026 Red Bull potrà richiamare a Milton Keynes Alexander Albon, attuale pilota della Williams ma driver che provoca interesse da parte del boss thailandese del Gruppo austriaco, Chalerm Yoovidhya.

In tutto ciò, non va dimenticato uno dei pareri più illustri e influenti all'interno del team anglo-austriaco, quello di Max Verstappen. Il tre volte iridato si è spesso esposto in prima persona sottolineando come Perez sia il suo compagno di squadra preferito. Ed è facile credergli: non capita spesso di trovare un pilota veloce abbastanza da ottenere ciò che chiede il team, ma non così veloce da metterti sotto pressione.

Lo stesso Perez ha confermato un aspetto importante: pur essendo a oggi senza contratto, l'anno prossimo sarà in Formula 1 al 100%, come se già sapesse di avere un sedile pur non avendo firmato ancora nulla. Ecco perché l'opzione che lo farebbe rimanere in Red Bull per un'altra stagione diventa ogni giorno più papabile.

"Sì, assolutamente. rimarrò in Formula 1 al 100% anche l'anno prossimo. Sono completamente impegnato. E, in fin dei conti, sono da molto tempo in questo sport, ma ho solo 34 anni".

"Quando vedi gli altri piloti che continuano, voglio dire, al giorno d'oggi vediamo carriere molto più lunghe, sai, quindi sono ancora molto fresco e molto motivato. Quindi sì, non ho dubbi che il 100% sarà qui l'anno prossimo", ha concluso il messicano.