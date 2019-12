Perez critica la regia in F1: "Non ha svolto un buon lavoro"

In occasione dell’ultimo Gran Premio stagionale Sergio Perez si è reso protagonista di un grande sorpasso ai danni di Lando Norris nel finale di gara che ha garantito al messicano la conquista del decimo posto in classifica piloti.

Le immagini, tuttavia, non sono state mostrate in diretta dato che la regia ha preferito concentrarsi su Lewis Hamilton impegnato a completare l’ultimo giro prima della vittoria.

Anche il compagno di team di Lando Norris, Carlos Sainz, è stato autore di una grande manovra nel corso del giro finale grazie alla quale ha ottenuto il sesto posto in classifica generale, ma anche in questo caso la regia si è persa il momento decisivo.

Quando gli è stato chiesto di dare una valutazione sull’attuale stato di forma della Formula 1, Perez ha risposto in modo netto: “Credo che il problema sia la grande differenza tra i vari team”.

“Nel gruppo di mezzo si lotta con le stesse gomme, la stessa aerodinamica e le stesse stronzate di cui parliamo ogni fine settimana e lo spettacolo è incredibile. Il problema è che non viene mostrato in TV. Penso che i registi non stiano facendo un buon lavoro”.

“E' uno sport fantastico, ma gli spettatori devono essere curiosi di accendere la tv e non sapere chi vincerà la gara, così come in qualifica dovrebbe essere eccitante vedere i primi cinque top team lottare per la pole. Come fan mi piacerebbe vedere uno spettacolo simile”.

Nel corso del mese di settembre Carlos Sainz si è lamentato per il poco spazio che viene dedicato ai piloti di centro gruppo. Quando gli è stato chiesto da Motorsport.com cosa ne pensasse del fatto che il suo sorpasso ai danni di Ricciardo non fosse stato mostrato in diretta ha risposto: “Spero che prima o poi vengano trasmesse le immagini”.

“Ovviamente se così non fosse ne sarei deluso, ma tutti hanno parlato di questa lotta a centro gruppo per l’intero fine settimana e la battaglia si è protratta sino all’ultimo giro”.

“Abbiamo duellato fino all’ultima curva e non è stato fatto vedere nulla in tv. E’ strano dato che tutti hanno spinto per la lotta per il sesto posto in campionato ed alla fine le immagini non sono state mostrate”.

Anche il boss della Haas, Gunther Steriner, ritiene che la copertura televisiva per le squadre di metà classifica potrebbe essere migliore.

“Credo che debba essere mostrato di più perché nel gruppo di testa non succede molto ed allo spettatore deve essere mostrata l’intera situazione altrimenti non capisce il motivo per il quale viene inquadrata saltuariamente la lotta nel gruppo di metà classifica”.

“Sarebbe molto più interessante se potessero mostrare di più dal nostro punto di vista”.