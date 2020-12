Perez cambia motore: partirà in fondo ad Abu Dhabi

Il messicano aveva ammesso che il motore che lo ha portato alla vittoria nel GP di Sakhir dello scorso fine settimana si stava avvicinando alla fine della sua vita ed iniziava già ad accusare un calo di potenza.

Con la preoccupazione che il motore non avesse ancora un chilometraggio sufficiente a completare il weekend di Yas Marina, la Racing Point ha deciso di montare diversi elementi nuovi di zecca.

Il passaggio ad una nuova unità termica, ad un nuovo turbo e ad una nuova MGU-H spingerà il messicano al fondo della griglia.

Tuttavia, un motore nuovo permetterà a Perez di sfruttarlo al massimo del potenziale per tutto il weekend, non dovendo utilizzarlo più dopo domenica.

La situazione di Perez è una buona notizia per i rivali della McLaren, con la quale la Racing Point è ancora in lotta per il terzo posto nel Mondiale Costruttori.

La Racing Point al momento ha un margine di 10 punti, ma dovrà provare a portare entrambe le monoposto a punti se vuole vivere serenamente questo gran finale.

Bisogna ricordare però che Perez è appunto reduce da una rimonta clamorosa, visto che a Sakhir ha vinto dopo essere ripartito dal fondo del gruppo in seguito ad un contatto con Charles Leclerc nel corso del primo giro. L'idea di una gara d'attacco, dunque, non sembra spaventare troppo "Checo".

Perez non è il solo ad aver montato dei nuovi elementi sulla sua vettura. Anche Kevin Magnussen avrà alcune componenti nuove nella sua ultima gara con la Haas. Il danese avrà una nuova batteria ed una nuova centralina. Sostituzioni che lo porteranno sull'ultima fila dello schieramento.