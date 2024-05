Perché la sfida dello sviluppo di Pirelli in F1 non finisce mai

L'azienda non solo deve perfezionare i suoi pneumatici per le auto che ogni anno generano più carico e producono tempi sul giro più veloci, ma deve anche prepararsi e adattarsi a qualsiasi modifica regolamentare in arrivo.

L'anno scorso, ad esempio, Pirelli si è concentrata sullo sviluppo delle gomme per farle funzionare senza coperte nel 2024, ma alla fine questo cambiamento non è stato attuato.

A sua volta, ciò ha avuto un forte impatto sulla stagione in corso. Di solito Pirelli utilizza il suo programma di test per sviluppare nuovi pneumatici con l'obiettivo che siano in grado di gestire l'aumento di deportanza previsto nel corso della stagione.

Inevitabilmente, ciò significa che i team sono sottoposti a un periodo di apprendimento e adattamento con le ultime costruzioni e mescole.

Tuttavia, questo non è accaduto nel 2024, poiché le gomme utilizzate in questa stagione sono identiche a quelle utilizzate alla fine dello scorso anno.

La precedente occasione in cui si è verificato uno scenario simile fu nel 2020-2021, quando la pandemia da COVID-19 ha impedito ogni tipo di sviluppo, decidendo quindi di utilizzare le stesse coperture per un secondo anno.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Questa volta i motivi principali per cui gli pneumatici sono rimasti invariati tra una stagione e l'altra sono due.

In primo luogo, come si è detto, l'obiettivo dei test 2023 è stato quello di sviluppare pneumatici in grado di funzionare senza termocoperte, piuttosto che di gestire in modo specifico l'aumento dei carichi, solitamente obiettivo principale dei test.

Tuttavia, in estate si è deciso di mantenere il sistema di pre-riscaldamento per il 2024 e a quel punto era troppo tardi per intraprendere un programma completo di test per i pneumatici con quelle "standard".

In secondo luogo, una nuova costruzione già in cantiere per il 2024 è stata accelerata e introdotta a Silverstone in luglio, funzionando bene e con l'opinione comune che sarebbe rimasta efficace per una stagione e mezza, fino all'ultima gara di quest'anno ad Abu Dhabi.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Di solito non è una decisione che prendiamo noi, perché cerchiamo di seguire lo sviluppo delle vetture - dice Mario Isola, Capo di Pirelli Motorsport - E ovviamente aggiorniamo la nostra costruzione in linea con lo sviluppo".

"Ma l'anno scorso abbiamo introdotto la nuova costruzione a Silverstone; principalmente era quella che stavamo progettando di introdurre nel 2024, ed è per questo che abbiamo deciso di mantenere la stessa tipologia di gomma anche in questa stagione".

"L'altro punto riguarda le mescole. L'anno scorso abbiamo incentrato il nostro sviluppo sui pneumatici senza mescole, e poi c'è stata la decisione di mantenerle per il 2024-2025. A quel punto, abbiamo dovuto confermare le mescole utilizzate nel 2023".

Gomme Pirelli Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Mantenere gli stessi pneumatici per una seconda stagione ha avuto un impatto enorme sui team, fornendogli qualcosa di già conosciuto di cui gli ingegneri non dovevano preoccuparsi durante lo sviluppo e il collaudo delle nuove vetture.

"I team hanno una conoscenza migliore. Sappiamo che ogni anno c'è una curva di apprendimento. E quest'anno, ovviamente, ciò non si verificherà, perché gli pneumatici sono gli stessi. Abbiamo visto anche differenze notevoli nella scelta degli pneumatici per i test in Bahrain. Avevano in mente di concentrarsi su una mescola specifica, per un tipo di sviluppo specifico, e così via".

"È una cosa che non succede, per esempio, quando portiamo un prodotto completamente nuovo. Se si dispone di una gamma di mescole inedite, i team scelgono una certa quantità di ognuna o di ciascun set di mescole, perché vogliono capire come funzionano. Questo non è successo in Bahrain".

Isola rimane fiducioso che i pneumatici con specifica 2023 saranno in grado di far fronte ai carichi crescenti che le vetture produrranno nel corso della stagione.

"L'anno scorso abbiamo assistito a un notevole aumento del carico sui pneumatici nelle prime gare della stagione. E secondo le simulazioni che abbiamo ricevuto dai team per il 2024 questa curva di apprendimento non sarà piatta, ma sicuramente meno ripida".

"Ciò significa che abbiamo un margine per mantenere la costruzione per 18 mesi. Ovviamente, stiamo sviluppando una nuova gomma per il prossimo anno. E se per qualche motivo lo sviluppo dovesse essere molto più impegnativo del previsto, abbiamo un piano di riserva".

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, test Pirelli a Suzuka Foto di: Pirelli

Pirelli ha anche la possibilità di regolare le pressioni dopo il primo giorno di gara in ogni circuito, cosa che ha fatto regolarmente nel corso degli anni.

"Ad esempio, a Jeddah ci siamo resi conto che il livello di carico sul pneumatico anteriore era superiore al previsto e abbiamo dovuto reagire".

"Ora se aumentiamo di 1 PSI non è un problema, perché si tratta di un piccolo aggiustamento. Ma se questo ritmo di sviluppo continuerà per altre 10 gare circa, allora dovremo prendere una decisione".

Con la scelta di mantenere le termocoperte - almeno per il prossimo futuro - Pirelli sta concentrando il suo attuale programma di test sulla creazione di nuovi pneumatici per il 2025, l'ultima stagione dell'attuale regolamento di F1.

"Ovviamente ora la situazione è diversa, perché abbiamo un po' più di stabilità nel regolamento per quest'anno e per il prossimo, durante il quale procederemo allo sviluppo di una nuova famiglia di mescole con l'obiettivo di ridurre il surriscaldamento. E ovviamente anche una nuova costruzione, per stare al passo con lo sviluppo delle vetture".

"E nei circuiti ad alta pericolosità abbiamo bisogno di autobotti per bagnare il fondo, perché non hanno gli irrigatori. Non possiamo aspettare che arrivi la pioggia e chiedere a una squadra di attendere che arrivi! E trovare condizioni costanti con le autobotti che bagnano la pista non è facile".

Test Pirelli a Barcellona, Charles Leclerc Foto di: Pirelli

Se il progetto di introdurre pneumatici da asciutto senza termocoperte è per ora stato abbandonato, Isola insiste sul fatto che il programma di test dello scorso anno non è stato sprecato, in quanto ha prodotto alcuni risultati utili. Le lezioni apprese saranno utilizzate per i pneumatici futuri.

"È stato un esercizio interessante sulle mescole. Infatti, una delle idee che stiamo sviluppando per il prossimo anno deriva da una mescola C3 che abbiamo sviluppato l'anno scorso per i pneumatici senza termocoperte".

"La C3 è al centro della gamma, quindi dalla essa si può iniziare a lavorare sul lato duro e su quello morbido. Ma la C3 è il riferimento".

"L'obiettivo era quello di estendere il più possibile la finestra di lavoro della gomma, partendo da fredda. Ciò significa che a un certo punto si è verificato un surriscaldamento, perché partendo da freddo si ha una temperatura più bassa quando si mette in marcia il pneumatico e stabilizzarla è un lavoro enorme".

"Ma abbiamo trovato una mescola con un intervallo di lavoro più ampio. E ora stiamo lavorando sullo stesso concetto di mescola, alzando il limite perché abbiamo le termocoperte. Così, invece di partire da freddo, possiamo farlo da 70° C".

"Abbiamo una mescola in grado di funzionare in un intervallo di lavoro più ampio. Ciò significa che quello che abbiamo fatto l'anno scorso non è stato inutile. Ora dobbiamo sviluppare un concetto diverso e abbiamo due direzioni principali di sviluppo, ma è qualcosa che possiamo utilizzare".

Pneumatici Pirelli dentro le termocoperte Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Tutti e 10 i team partecipano al programma di test dei pneumatici con le loro attuali vetture, alternandosi per aiutare Pirelli con le sessioni che di solito vengono effettuate dopo i weekend di gara. Tuttavia, con 24 eventi in programma, non è facile trovare date che vadano bene.

"Siamo obbligati a seguire il calendario e a sfruttare tutte le opportunità che ci vengono offerte dal calendario. Ovviamente, quando abbiamo un evento di seguito all'altro, non possiamo rimanere in pista per testare i nostri pneumatici il martedì e il mercoledì, e non possiamo farlo prima della gara, perché ovviamente sarebbe un grande vantaggio per il team che sta andando a provare! Quindi cerchiamo sempre di trovare il miglior compromesso".

Nel frattempo l'azienda guarda già al 2026, quando verranno introdotti nuovi regolamenti per telai e power unit, e cambieranno anche gli pneumatici. C'era la possibilità di passare a quelli da 16 pollici, ma Pirelli ha voluto mantenere il format da 18" per ragioni di marketing, tecniche e logistiche.

Dopo un certo dibattito, è stato deciso che l'attuale dimensione dei cerchi resterà invariata, anche se la forma precisa degli pneumatici deve ancora essere definita.

Nel 2025 Pirelli e i team uniranno le forze per un programma di test orientato alla preparazione di gomme per una nuova generazione di auto, simile a quello intrapreso prima del passaggio ai 18 pollici nel 2022.

"Per il 2026 sarà probabilmente tutto un po' diverso, perché dobbiamo usare delle vetture da prova e dipende da come i team intendono costruire queste test-car. Se utilizzano quelle dei campionati precedenti, hanno una maggiore flessibilità e noi non siamo obbligati a seguire il calendario. Ma al momento si tratta ancora di una discussione".

La complicazione per Pirelli è che con le regole ancora da definire e con le squadre che non possono intraprendere lavori aerodinamici fino a gennaio, è molto difficile valutare il tipo di carico a cui saranno sottoposti gli pneumatici nel 2026.

"Le squadre non possono lavorare sul pacchetto aerodinamico fino all'inizio del 2025, ma dobbiamo iniziare a sviluppare un modello di pneumatico e un prototipo fisico da provare al chiuso".

"Il primo passo per noi è valutare l'integrità della gomma e la sua affidabilità. Abbiamo quindi bisogno di queste informazioni per iniziare a lavorare sulle nuove dimensioni, con prestazioni stimate. Non abbiamo le prestazioni reali della vettura, ma almeno possiamo avere qualcosa su cui lavorare".

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Qualunque sia la direzione che prenderanno le regole definitive per il 2026, Pirelli ha ancora un obiettivo prioritario: creare un pneumatico che sia buono per le corse.

"Se i piloti non si lamentano, per noi è sempre meglio! - scherza Isola - È questo che cerchiamo di fare: fornire un pneumatico che sia buono per loro. Buono significa che gli pneumatici piacciono".

"Ovviamente, dobbiamo tutti accettare un compromesso, perché se vogliamo una strategia a due soste, dobbiamo generare un livello di degrado abbastanza elevato, altrimenti non c'è motivo di fermarsi due volte. Sappiamo che i piloti non amano il degrado, ma con uno pneumatico costante che non si degrada, si può fare una gara a una sola sosta".

"Per gli spettatori non è l'ideale. È meglio per i piloti, ma probabilmente non per lo sport. Quindi dobbiamo sempre trovare il miglior compromesso, e a volte non è facile".