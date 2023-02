Perché “Drive to Survive” è ancora un must nonostante sia meno intensa

L’inizio della quinta stagione di “Drive to Survive” inizia con un breve riassunto del finale di stagione 2021, che per alcuni fan potrebbe rivelarsi un’esperienza difficile, visti gli eventi controversi del Gran Premio di Abu Dhabi.

Ma questo non dovrebbe sminuire l'importanza di un'altra serie imperdibile, con il segmento di apertura della stagione 2022 che offre delle piacevoli immagini: gli amici Mattia Binotto e Gunther Steiner si concedono una fuga alle Dolomiti italiane a bordo di una Fiat 500, visitando il vigneto dell'ormai ex direttore della Ferrari.

L'episodio anticipa quello che sarà il tono dell'intera stagione, bilanciando abilmente la tensione e le rivalità che rendono la Formula 1 così avvincente con momenti di leggerezza che mostrano un lato più umano dei protagonisti. L'episodio di apertura cambia rapidamente marcia e si concentra sull'alzata di sipario del GP del Bahrain e sulla "nuova alba" della F1 con il nuovo regolamento tecnico per il 2022.

La comicità aumenta quando il concetto radicale di "zero-pod" della Mercedes attira l'attenzione - e un po’ di disprezzo - dei piloti rivali. Mentre le loro riserve si rivelano presto giustificate dalle difficoltà della Mercedes in pista, l'attenzione si sposta sulla Ferrari, che sembra avere gli strumenti per consegnare finalmente agli esigenti tifosi un'altra corona. Questo arco narrativo viene seguito negli episodi successivi, anche se ormai sappiamo che non si tratta di un lieto fine...

Appare subito evidente che Netflix e la società di produzione Box to Box Films sono rimasti fedeli alle loro idee. Dopo tutto, perché cambiare una formula vincente che ha contribuito a elevare la popolarità della Formula 1 a livelli mai visti?

L'aspetto "fly on the wall" della troupe, che segue diversi piloti e team ogni fine settimana, offre ancora una volta una visione candida e lievemente comica, facendo sentire i fan coinvolti nel momento. La condivisione dello strazio di Daniel Ricciardo e Mick Schumacher nei loro episodi dedicati è in contrasto con le battute di Kevin Magnussen che vive il momento migliore della sua vita, dopo il suo improbabile ritorno alla Haas.

Il contesto narrativo continua a essere fornito dalle teste parlanti - l'eccellente Will Buxton è come sempre ricco di citazioni - e molti piloti e capi squadra sono al centro della scena davanti alla telecamera.

Verstappen returns to the show after discussing his concerns with producers Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dopo aver rifiutato di partecipare alle stagioni precedenti a causa di un disaccordo sulla licenza creativa che “Drive to Survive” si prende nei confronti delle trame reali della Formula 1 e del ritratto dei piloti, il campione del mondo in carica Max Verstappen ha ora prestato la sua collaborazione dopo aver chiarito la situazione con i produttori dello show.

I contributi di Verstappen si limitano a frasi fatte e banalità, ma l'importanza di avere a bordo il campione del mondo in carica non ha bisogno di spiegazioni. E l'olandese può stare tranquillo: le parole che offre non sono state distorte da Netflix.

Lo show è persino abbastanza consapevole da sottolineare il suo status di prodotto di intrattenimento e non di documentario, con il capo della Mercedes Toto Wolff che lo paragona al film hollywoodiano Top Gun.

Uno dei principali punti di critica della serie è rappresentato dalla reiterazione della tendenza a mescolare i commenti radio on board e le reazioni del muretto dei box con filmati d'azione non correlati, anche se questo aspetto diventa meno accentuato nella quinta stagione rispetto agli anni precedenti e contribuiscono principalmente a far avanzare gli episodi.

Dopo l'esplosiva conclusione della stagione 2021, la 2022 ha offerto una drammaticità meno forte e si potrebbe pensare che lo show si sarebbe spinto più in là con le trame. Ma tutto sommato non è stato così. La maggior parte dei principali punti di discussione dell'anno scorso sono stati affrontati con un linguaggio ampio ma abbastanza corretto, anche se un po' più piatto rispetto alle montagne russe del 2021.

Una lamentela è che l'incidente di Zhou Guanyu a Silverstone è stato sfruttato per tutto il suo valore, con replay infiniti e pause drammatiche prima di rivelare l'esito - il playbook dell'incidente di Romain Grosjean nel GP del Bahrain del 2020 è stato seguito alla perfezione.

Pochi segmenti sono particolarmente rivelatori per i fan sfegatati della Formula 1, ma sono questi piccoli extra che rendono “Drive to Survive” degno di essere visto. Non abbiamo bisogno di immergerci dietro le quinte per ricordarci quanto fossero gravi i problemi della Mercedes, ma Christian Horner, capo del team Red Bull, che si rallegra apertamente della sua caduta e specula sul ritiro o meno di Lewis Hamilton, è un tocco di colore sfacciato, che riprende il filo di una rivalità ostile che ha dominato la quarta stagione.

Rivalry between Horner and Wolff remains a feature of new Drive to Survive series Photo by: Motorsport Images

Sapevamo già della furia di Wolff durante le riunioni dei team principal, mentre cercava di convincere i suoi colleghi ad affrontare il problema del porpoising nel 2022 e si scontrava con la feroce resistenza della sua nemesi Red Bull, ma vederne alcune parti incluse nello show ci fa venire voglia di tirare fuori i popcorn e sghignazzare insieme ai divertiti spettatori Andreas Seidl e Jost Capito. Dopo tutto, gli anni di dominio della Mercedes non hanno reso le controparti di Wolff particolarmente solidali con la sua situazione.

La scorta di popcorn viene nuovamente saccheggiata quando seguiamo i numerosi fallimenti strategici della Ferrari e la Red Bull viene criticata per la violazione del budget cap. O quando la battaglia per la contesa di Oscar Piastri tra Alpine e McLaren giunge al culmine, permettendoci di ascoltare i colloqui privati tra i rispettivi capi squadra Otmar Szafnauer e Zak Brown. Fernando Alonso ottiene la nostra nomination per l'attore in un ruolo secondario, mettendo i bastoni tra le ruote all’Alpine con il suo improvviso passaggio alla Aston Martin. "Sono ancora il cattivo", sorride lo spagnolo alla telecamera.

L'esaltazione del fascino del primo GP di Miami sarà sicuramente un'idea di Liberty Media, ma “Drive to Survive” non lesina nemmeno sul fan service. Il bromance di AlphaTauri tra Pierre Gasly e Yuki Tsunoda viene sfruttato piuttosto generosamente e la star della serie Steiner guadagna ancora una volta molto tempo sullo schermo. Questa volta, però, vediamo anche un lato più umano e pesante dietro le battute maliziose e le f-bombs del boss del team Haas. Sono proprio come tutti noi, questi capi squadra della F1. Vediamo persino Szafnauer stirare le sue camicie!

Detto questo, è piuttosto sconcertante vedere Ricciardo ricevere un addio molto più importante rispetto al quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Il tedesco compare a malapena e non riceve il saluto dello show che si addice alla sua sfavillante carriera.

La stagione 2021 è stata difficile da seguire e alcuni degli episodi più deboli della quinta stagione non raggiungono le stesse vette della scorsa. I filmati esclusivi di cui “Drive to Survive” si nutre sono abbastanza succosi da rendere questa stagione un appuntamento imperdibile, anche se alcuni elementi saranno inevitabilmente irritanti per gli apologeti più accaniti della F1. Ma i fan occasionali e i nuovi fan, il gruppo principale, non si cureranno di questi dettagli e si troveranno di fronte a un'altra corsa.